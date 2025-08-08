Дептранс прокомментировал инцидент на серой линии метро

Интервалы движения поездов временно увеличены на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным транспортного ведомства, причиной для этого стало нахождение человека на путях.

6 августа интервалы движения поездов увеличивали на восточном участке Сокольнической линии. Это произошло также из-за человека на путях. Позже движение ввели в график.

Кроме того, похожая ситуация случилась на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро.

Из-за человека на путях поезда перестали курсировать от станции "Планерная" до станции "Спартак". При этом в обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Однако спустя время движение поездов было восстановлено.