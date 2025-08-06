На красной ветке метро Москвы задерживались поезда из-за человека на путях

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на участке Сокольнической линии Московского метрополитена были увеличены из-за человека на путях. Об этом сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На восточном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Позже в ведомстве сообщили восстановлении движения. "Движение на Сокольнической линии (1) в графике", - говорится в сообщении.

В новость были внесены изменения (18:01 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.