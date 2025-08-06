Жители столицы могут присоединиться к автопробегу в честь Дня флага России

Проект «Молодежь Москвы» приглашает на народный автопробег по Садовому кольцу в ночь с 21 на 22 августа в честь Дня Государственного флага Российской Федерации.

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В событии примут участие более 500 автомобилей.

«Народный автопробег стал уже традиционным городским мероприятием, в этом году мы проведем его в третий раз. Колонна из 500 украшенных автомобилей станет ярким символом силы и сплоченности нашего народа. Участие в автопробеге — это возможность не только встретить важный государственный праздник, но и стать частью масштабного патриотического события», — поделилась Екатерина Драгунова, председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

Сбор участников — в 20:30 на Большой Пироговской улице. Там же они получат тематическую атрибутику: российский флаг и герб Москвы, а также стилизованные наклейки. Ими можно будет украсить свои автомобили. Кроме того, гостям предложат сделать аквагрим в цветах российского триколора.

Присоединиться к колонне и проехать круг по Садовому кольцу может каждый желающий автомобилист. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию на портале «Молодежь Москвы».

Автопробег, организованный проектом «Молодежь Москвы» столичного Комитета общественных связей и молодежной политики, станет началом празднования Дня Государственного флага Российской Федерации и войдет в серию мероприятий «Лета в Москве».

Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные события, большинство из которых бесплатные. «Лето в Москве» проводится во второй раз, и этот сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные.

В связи с проведением автопробега с 20:00 21 августа до 01:00 22 августа нельзя будет временно проехать по участку Большой Пироговской улицы от улицы Еланского до Зубовской улицы и по участку Зубовской улицы от Большой Пироговской улицы до Зубовского бульвара.

Также на этих участках будет запрещена парковка с 00:01 21 августа до окончания мероприятия.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут. Подробнее — на официальном сайте Центра организации дорожного движения.

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