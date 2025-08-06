Сергунина пригласила молодежь на московский форум «Наследие»

С 27 сентября по 22 ноября в столице пройдет VIII молодежный форум «Наследие». Он соберет студентов университетов и колледжей по 12 направлениям, среди которых урбанистика, история, социология, дизайн.

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Об этом в среду, 6 августа, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— На форуме молодежь познакомится с процессом сохранения памятников архитектуры. В конкурсной части ребята предложат идеи по реставрации и современному использованию одного из объектов культурного наследия Москвы, — подчеркнула Сергунина.

Заммэра уточнила, что прием заявок уже открыт. Заполнить анкету можно на сайте форума до 21 сентября включительно.

На форуме также пройдут лекции, мастер-классы, встречи с ведущими учеными и специалистами. Также участники смогут посетить экскурсии в архитектурные бюро и крупные профильные компании.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что в новом кампусе Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана в период с 14 августа по 14 сентября пройдет фестиваль технологического прогресса «Облачные города».

Заммэра также сообщила, что в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» работают две площадки программы мэра «Мой район»: основная в парке 50-летия Октября и в инновационном центре «Сколково».