Москвичи получат баллы «Миллиона призов» за открытие тайн городских усадеб

Сервис Russpass приглашает москвичей принять участие в мультимедийном квесте «Хамовники: хроники пропавшего репортера», проходящего в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы». Действие квеста происходит в одном из старых районов Москвы. Участникам предстоит отыскать репортера, попавшего в XIX век, и помочь ему вернуться в наше время. Во время игры они встретят владельцев усадеб, среди которых меценат Иван Морозов и писатели Лев Толстой и Иван Тургенев. Роль главного героя квеста — современного светского репортера — исполняет актер и телеведущий Арсений Попов.

Пройти квест можно до 30 октября. Для этого нужно нажать кнопку «Начать играть» в сервисе Russpass, зарегистрироваться в приложении и за пять дней посетить восемь исторических мест, следуя инструкции.

Для участников квеста проект «Город заданий» подготовил специальное задание, успешно выполнив которое можно получить 450 баллов городской программы лояльности «Миллион призов».

Чтобы его выполнить, во время прохождения квеста необходимо cделать селфи у каждой усадьбы и опубликовать пост в социальных сетях на одну из тем: «Что нового и интересного вы узнали благодаря квесту» или «Какая усадьба понравилась больше всего». В публикации следует указать ссылку на страницу квеста на сайте Russpass и добавить хештеги #усадьбымосквы и #ГородЗаданий. Затем игрок должен заполнить специальную отчетную форму на сайте или в приложении проекта «Город заданий», прикрепить к ней ссылку на пост и дать согласие на просмотр и обработку публикации.

Все, кто верно выполнит условия задания, получат 450 городских баллов. Их можно использовать для получения товаров и услуг партнеров программы «Миллион призов», например скидок в кафе и ресторанах, билетов в музеи, сувениров, баллами также можно пополнить карту «Тройка» или направить их на благотворительность. Полный список партнеров программы «Миллион призов» можно посмотреть на сайте в разделе «Поощрения», передает официальный сайт мэра Москвы.

1 августа мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги конкурса «Новатор Москвы». В текущем году на мероприятие зарегистрировались более пяти тысяч человек. Они соревновались в номинациях «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Лидеры инноваций».