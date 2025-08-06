Фестиваль «Моспитомец» пройдет на Тверском бульваре

С 15 по 17 августа на Тверском бульваре проведут фестиваль «Моспитомец» в рамках летнего клуба «Москва» совместно с Департаментом торговли и услуг города Москвы и столичным комплексом городского хозяйства. Мероприятия посвятят животным из приютов и домашним любимцам.

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С 12:00 до 18:00 можно познакомиться с животными из 10 городских приютов, прогуляться с ними в сопровождении волонтера, пообщаться с представителями приютов, получить советы по уходу за четвероногими и после собеседования забрать понравившегося питомца домой. Чтобы первые дни в новом доме прошли комфортно для всех, семьи получат «Набор молодых хозяев».

Всего на площадке проекта «Лето в Москве» можно будет встретиться с 90 кошками и собаками и оставить корм для приютов в корзине добра.

Помимо выставки-пристройства, все три дня на Тверском бульваре с 11:00 до 20:00 будет работать мобильная ветеринарная станция специалистов столичного Комитета ветеринарии, где проведут осмотр животных, а также дадут консультации и рекомендации по уходу и питанию. Среди других услуг — вакцинация против бешенства, чипирование, стрижка когтей, санация ушей и УЗИ.

Кинологическая площадка подготовила тематические занятия и соревнования по аджилити со всем оборудованием для тренировок: барьерами, качелями, горками и другими элементами. Кроме того, там можно встретиться с дежурным кинологом.

В лектории, открытом с 12:00 до 20:00 в пятницу и с 11:00 до 20:00 в выходные, проведут уроки по уходу за животными, консультации зоопсихологов и мастер-классы. Здесь также расскажут о цифровых сервисах для владельцев домашних животных в Москве.

Специалисты поделятся советами о комфортной жизни с питомцем в столице, ветеринарные врачи и зооэксперты дадут рекомендации по питанию и воспитанию четвероногих друзей, а волонтеры расскажут об опыте взаимодействия с собаками и кошками из приютов.

На занятиях хозяева сделают адресники с гравировкой, модные обвесы для ошейников или займутся декорированием шопперов в технике эбру с изображением питомца.

Еще на площадке будет работать фотобудка, а в ротонде откроется экспресс-груминг, куда можно привести своих животных на процедуры по уходу: привести в порядок когти, почистить глаза и уши, окрасить шерсть гипоаллергенными мелками, подобрать парфюм и средства для ухода.

По аналогии с модными магазинами на Тверском бульваре под открытым небом откроется маркет. На прилавки выставят одежду и аксессуары для питомцев: шлейки, поводки, банданы, жилетки, игрушки, попоны для собак, шоперы, коврики для путешествий, лежанки, пледы, сумки для воды, миски и другое.

Кроме того, будет представлен большой ассортимент косметики для животных: шампуни, кондиционеры и маски для шерсти, мыло для лап, салфетки для глаз и ушей, ошейники от блох и клещей.

Бренды — резиденты летнего клуба «Москва» подготовили особенную программу для посетителей, которые придут с пушистыми друзьями. За символическое пожертвование приютам гостям предложат подарки, возможность создать стикеры на телефон с фотографиями животных и флеш-макияж. Предприниматели лично передадут волонтерам корм и лакомства, передает официальный сайт мэра Москвы.