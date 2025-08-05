Жители столицы выберут название для набережной в «Коломенском»

Название живописной набережной Москвы-реки на территории музея-заповедника «Коломенское» москвичи смогут выбрать, отдав свой голос в проекте «Активный гражданин» — об этом сообщила мэрия столицы.

Уникальное и функциональное пространство набережной длиной 3,5 километра ранее открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Здесь можно пройтись по расположившемуся над водой деревянному настилу, посетить бар со смотровой площадкой или спортивный кластер с 12 игровыми полями. Здесь также расположен свадебный сад с церемониальной зоной на воде и павильоном для гостей.

Создание нового пространства на набережной стало первым этапом комплексной реабилитации и благоустройства территории музея-заповедника «Коломенское». При этом москвичи смогут самостоятельно решить, какой вариант названия набережной налучшим образом подчеркнет историческое и природное значение музея-заповедника, выбрав из пяти представленных вариантов.

Первый из них — «Набережная Вознесения» — дань уважения уникальному объекту культурного наследия — церкви Вознесения Господня в Коломенском. Находящийся неподалеку от набережной храм включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об исторической ценности этого района говорят и варианты «Царская набережная» и «Романовская набережная». Они являются отсылками к селу Коломенскому, где к XVI веку была создана парадная великокняжеская резиденция, а также напоминают о связи с династией дома Романовых.

«В Коломенском было положено и начало славных дел первого императора всероссийского Петра Великого. Здесь он провел детство, постигал грамоту. В память об этом, а также о делах государственного деятеля и реформатора предлагается наименование «Петровская набережная»», — отметили в мэрии.

Пятым названием, предложенным для голосования в проекте «Активный гражданин», станет «Родниковая набережная». Оно подчеркивает уникальность музея-заповедника, где находится более двух десятков родников, часть из которых охраняются государством.

Ранее в мэрии Москвы рассказали о том, что в рамках второго этапа благоустройства и реабилитации «Коломенского» проводится модернизация комплекса «Соколиный двор». Условия содержания птиц здесь будут максимально приближены к естественным. Продолжается и строительство визит-центра с сувенирным магазином и помещениями для мастер-классов.