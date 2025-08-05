Более 850 тысяч человек посетили «Театральный бульвар» за два месяца работы

В рамках «Театрального бульвара» на улицах Москвы уже выступили свыше двух тысяч артистов. При этом открытые площадки фестиваля, ставшего одним из важнейших культурных событий этого лета, посетили более 850 тысяч человек, сообщила московская мэрия.

Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар – 2025» проходит в Москве с начала июля по 31 августа. И москвичи, и гости столицы смогли посетить более 900 спектаклей и постановок ведущих театральных коллективов России и зарубежных стран.

«Мы стараемся сделать наш проект многогранным и максимально разнообразным. Благодаря фестивалю мы видим, как театр выходит за рамки привычных пространств и становится частью повседневной реальности, делая культуру по-настоящему доступной и живой», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

По его словам, на сценах «Театрального бульвара» выступили свыше двух тысяч участников, в том числе и более 80 известных российских артистов. Особенно популярны мастер-классы, их количество достигло почти 900, а общий хронометраж программы фестиваля составил более 2,1 тысячи часов культурных мероприятий.

До конца августа в рамках «Театрального бульвара» покажут хиты столичных театров, спектакли из международной программы фестиваля, а также ряд сценических проектов из регионов России.

Театральный фестиваль является частью проекта «Лето в Москве». В рамках него

пройдут и цирковые представления. 9 и 10 августа на территории ландшафтного парка «Южное Бутово», в Измайловском парке и кинопарке «Москино» зрители смогут увидеть программы «Магия цирка» и «Алжирские львы» и шоу «Полосатый рейс».