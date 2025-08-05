«Время возможностей»: москвичей приглашают воспользоваться спецпредложениями столичного бизнеса

Московские предприниматели, участники спецпроекта «Время возможностей», проводящегося в рамках «Лета в Москве», подготовили специальные предложения для жителей города, в том числе и на заказ прохладительных напитков, стоматологические и косметические процедуры. Подробнее о предложениях рассказала мэрия Москвы.

Как сэкономить благодаря «Времени возможностей»?

По данным столичной мэрии, в центрах образования, творчества, здоровья и спорта, а также в кофейнях и дизайн-студиях благодаря спецпроекту можно экономить от 25%.

В частности, любители чая могут посетить кофейни сети Stars Coffee, где можно взять второй чай из сезонного меню со скидкой 25%. А в сети кофеен «Шоколадница» с такой же скидкой можно купить холодный чай «Барбарис» с необычным вкусом или лимонад «Домашний».

Спецпредложение кафе «Клуб Ле Шато» (улица Николоямская, дом 40/22, строение 4) будет интересно тем, кто в августе планирует организовать праздник или дружескую встречу. При заказе банкета от 35 человек здесь предоставят бесплатный фуршет.

Есть интересные предложения и в области косметологии и эстетической стоматологии.

В центре Balance (Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, строение 4) до 31 августа всем желающим специалисты центра проведут диагностику кожи бесплатно. А в Deva-Dent (1-й Обыденский переулок, дом 10) можно провести профессиональную гигиену полости рта или функциональную диагностику с помощью искусственного интеллекта, а также сделать КТ-снимок со скидкой 50%. Предложение действует до 7 сентября.

Желающим обновить облик квартиры, загородного дома или офиса стоит обратиться в дизайн-студию «Артпланнер» (Щелковское шоссе, дом 100, корпус 5). И получить до 7 сентября дизайн-проект интерьера со скидкой 25%.

Выгодные предложения действуют и для детей. Маленьким посетителям центра по плаванию «Утенок» (улица Автозаводская, дом 21) при разовом посещении бассейна или покупке абонемента сделают скидку 30%. А в мастерской инженерного творчества «КулибинПро» на ВДНХ (проспект Мира, дом 119, строение 34) гостям подарят игрушки, напечатанные на 3D-принтере. Для их получения до 7 сентября необходимо записаться на любой инженерный мастер-класс.

«Научиться создавать глиняные изделия на гончарном круге можно в трех мастерских «Гончарное дело». Они расположены по следующим адресам: улица Таганская, дом 40, строение 2; Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 23; улица Строителей, дом 4, строение 2. До 7 сентября всем участникам занятий в мастерских дарят подарок — глазурь для покрытия чашек, тарелок, игрушек», — отметили в мэрии.

Москвичей ждут и в школе Let’s Go! (район Троицк, улица 6-я Нововатутинская, дом 3, корпус 2). Здесь при покупке абонемента на летние программы можно будет получить в подарок фирменный шопер и учебники. Для этого нужно посетить школу до 29 августа.

Чем привлекателен проект для предпринимателей?

Присоединиться к спецпроекту «Время возможностей» могут предприниматели, работающие как в сфере общественного питания, торговли, услуг, образования и творчества, так и в сферах красоты, культуры и спорта, а также гостиничного бизнеса, отметили в мэрии.

Для участия в проекте «Время возможностей» необходимо создать специальное предложение, например проведение бесплатного мастер-класса или предоставление скидок от 25%. После чего подать заявку на участие на сайте.

«В анкете нужно указать дату, время и место проведения мероприятия, возрастные ограничения. Кроме того, следует загрузить фотографии для анонса, а также предоставить информацию о своей компании и контактные данные», — отметили в администрации Москвы.

После рассмотрения заявки и проверки достоверности всех сведений, участник получит брендированную наклейку проекта «Лето в Москве» с уникальным QR-кодом. Кроме того, будет предоставлен летний «Бизнес-бокс» — набор бесплатных инструментов для продвижения бизнеса, сформированный лидерами рынка.

Информацию о мероприятиях и специальных предложениях с акциями и скидками разместят в сервисе Russpass, анонсы мероприятий опубликуют в афише проекта «Лето в Москве». Также бизнесменам будет оказана пиар-поддержка в СМИ и услуги по продвижению через геосервисы («Яндекс.Карты», 2ГИС). Это позволит увеличить охват аудитории и привлечь новых клиентов.

100 самых активных предпринимателей, которые проведут больше всего мероприятий, получат пакетное предложение на 100 тысяч рублей (продвижение бизнеса в VK или «Яндексе»), а также обучающий курс по запуску рекламных кампаний в интернете.

Представителям малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям и самозанятым, в рамках проекта «Лето в Москве» доступен и сервис бесплатного бронирования городских пространств «Все на улицу!». Можно выбрать для своего мероприятия площадку из более чем 100 городских пространств.

Кроме того, у столичных бизнесменов, присоединившихся к проекту «Лето в Москве», есть возможность организовать на его площадках продажу своей продукции или собственную зону. Также в летнем сезоне предприниматели могут получить грант до двух миллионов рублей на праздничное или тематическое оформление коммерческих помещений.

Проект «Лето в Москве» - главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия более чем на 400 площадках города. В частности, москвичи и гости столицы могут посетить международный открытый фестиваль «Театральный бульвар – 2025», который продлится до 31 августа. Или сходить 9 и 10 августа на цирковые представления, которые пройдут на территории ландшафтного парка «Южное Бутово», в Измайловском парке и кинопарке «Москино». Здесь зрители смогут увидеть программы «Магия цирка» и «Алжирские львы» и шоу «Полосатый рейс».