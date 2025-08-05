В центре Москвы закрыли движение

В центре Москвы перекрыли движение автотранспорта.

Об этом 5 августа 2025 года сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«Движение временно закрыто: на съезде с Большого Каменного моста на Боровицкую площадь», — сообщает канал.

В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными и планировать маршрут заранее.

До этого в Москве перекрыли движение автотранспорта сразу на двух шоссе.