Собянин рассказал, как в Москве лечат пациентов с тромбоэмболией легочной артерии

В столице работают специализированные команды по лечению тромбоэмболии легочной артерии. Специалисты оказывают пациентам быструю и качественную помощь.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«В Москве пациентам помогают мультидисциплинарные команды из кардиологов, сердечно-сосудистых хирургов, рентгенхирургов, реаниматологов. Такие дополнительно обученные новому методу команды уже есть во всех столичных шок-центрах. Наибольшее количество процедур выполнили специалисты ГКБ им. Давыдовского и НИИ СП им. Склифосовского», — написал Мэр Москвы.

Тромбоэмболия легочной артерии — острое состояние, при котором сосуды легких закупориваются тромбами. Оно очень опасно, поэтому важно как можно раньше поставить диагноз и начать лечение.

Столичные врачи используют современные эндоваскулярные системы, позволяющие проводить селективный тромболизис с ультразвуковой навигацией, — инновационную и малоинвазивную технологию EKOS.

Лекарственный препарат доставляется непосредственно в тромб, а ультразвук способствует его более быстрому и эффективному разрушению. Такой метод позволяет сократить дозу тромболитиков и уменьшить риск осложнений.

С момента внедрения технологии в московских стационарах выполнено уже более 20 процедур. Позднее опыт столичных больниц может быть перенят медучреждениями других регионов России.