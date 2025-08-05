Забег «Садовое кольцо» пройдет в столице 17 августа

Забег «Садовое кольцо» пройдет в Москве 17 августа.

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Об этом во вторник, 5 августа, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Транспортный комплекс поддерживает москвичей, которые делают выбор в пользу здорового образа жизни, и проводит мероприятия, приобщающие горожан к активному отдыху (...) Приглашаем всех принять участие и посвятить этот день себе и спорту, — высказался заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что для участников доступно два формата: любительский и соревновательный. Доступные дистанции: 500 метров — для детей, а также три, пять, 10 и 16 километров — для взрослых, — передает Telegram-канал Дептранса.

Фестиваль «Ночь московского спорта» прошел 2 августа в столице в рамках проекта «Лето в Москве». Гостей посетили более 100 тренировок по 24 видам спорта.

До этого в парке искусств «Музеон» в рамках Дня московского транспорта и проекта «Лето в Москве» состоится масштабный костюмированный сап-фестиваль. Заплыв прошел по Водоотводному каналу с 09:00 до 12:00.