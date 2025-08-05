«Желтый» уровень опасности из-за грозы с дождем продлен в столичном регионе

«Желтый» уровень опасности из-за грозы с дождем продлен в Московском регионе до вечера вторника, 5 августа.

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Соответствующую информацию опубликовал Гидрометцентр РФ.

— Гроза. Период предупреждения до 21:00 5 августа. Местами грозы с дождем. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду, — говорится на сайте Гидрометцентра.

Такое же предупреждение действует и в Московской области.

До этого стало известно, что во время прохождения мощного циклона в Москве упали 14 деревьев. Из-за этого повреждения получили четыре автомобиля. При этом пострадавших в результате произошедшего нет.

4 августа метеоролог и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице за половину суток выпало 33 процента месячной нормы осадков. При этом в Подмосковье наибольшее количество осадков было зафиксировано в Егорьевске — 25 миллиметров.

«Вечерняя Москва» выясняла у специалистов, как долго продлится непогода в столице и насколько сильными будут дожди. Синоптики отмечают, что аномально высоких температур в ближайшее время уже не предвидится.