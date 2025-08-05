Мощный циклон в Москве повалил 14 деревьев и повредил четыре машины
Во время прохождения мощного циклона в Москве упали 14 деревьев. Из-за этого повреждения получили четыре автомобиля.
Об этом во вторник, 5 августа, сообщил представитель экстренных служб столицы.
— В различных районах Москвы зафиксировано падение 14 деревьев, повреждено четыре автомобиля, — цитирует источник РИА Новости.
Отдельно он добавил, что в результате случившегося люди не пострадали.
Во вторник, 5 августа, в столичном регионе также сохранится пасмурная и дождливая погода. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4–7 метров в секунду.
Днем ранее МЧС по городу Москве предупредило жителей о сильном дожде и тумане. Ведомство порекомендовало москвичам парковаться в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.