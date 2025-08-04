Москвичей предупредили о сильном дожде и тумане в ночь на 5 августа

В столице в период с 00 часов с сохранением до 09 утра 05 августа ожидается сильный дождь, в отдельных районах туман с видимостью 200-700 м. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС по Москве в Telegram-канале.

В ведомстве посоветовали автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений.

Ранее синоптики сообщили, что 4 августа на Центральный федеральный округ распространился активный южный циклон.

Столичный регион и прилегающие к нему области оказались под влиянием фронта окклюзии, который принес сильные, местами ливневые дожди с грозами и порывистым ветром.

По спутниковым данным, в Москве и Подмосковье диагностирована высота верхней границы кучево-дождевой облачности до 12 км, умеренные и ливневые осадки, гроза, местами ветер с порывами до 15 м/с.