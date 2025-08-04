ЦОДД призвал водителей перенести поездки на вечер из-за сильного дождя

Дождь в Москве в понедельник, 4 августа, продлится до конца дня. ЦОДД призвал водителей перенести поездки на вечер — после 19:00 — из-за сильного дождя, а также пересесть на метро.

На данный момент заторы на дорогах оцениваются в три балла.

— Сейчас интенсивное движение наблюдаем на ТТК в районе Чурской эстакады, внутренней стороне ТТК в районе улицы Новая Башиловка, внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе, — написали в Telegram-канале Дептранса.

Водителям рекомендовали избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, не парковать авто и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций.

В ЦОДД также отметили, что к вечеру могут быть затруднения движения в центре города, на ТТК и МКАД. За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.

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