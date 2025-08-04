В Москве открылись бахчевые развалы. Более 220 прилавков с арбузами и дынями расположились по всей столице и будут работать до 1 октября.

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Ларьки оформлены в едином стиле и располагаются возле продуктовых магазинов. Сделано это не только для удобства покупателей, но и для того, чтобы поддержать традицию покупать сезонные товары у фермеров.

Цены на бахчевые культуры в этом году на 18 процентов ниже, чем в предыдущем: все благодаря тому, что на прилавках российская продукция.