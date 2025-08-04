Московская река внезапно окрасилась в фисташковый цвет

Река Яуза на востоке Москвы неожиданно окрасилась в фисташковый цвет. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Baza.

На странный оттенок воды жители столицы обратили внимание утром в понедельник, 4 августа. Они сняли на видео, как в районе Электрозавода в реку течет жидкость бело-зеленого цвета, причем площадь окрасившего воду пятна постепенно становится все больше. Причина внезапной смены оттенка воды на данный момент остается неизвестной.

Ранее стало известно, что в одном из жилых комплексов на северо-востоке Москвы из кранов полилась вода цвета американо. Речь идет о ЖК «Савеловский Сити», расположенном на Новодмитровской улице. Собственники квартир пожаловались, что проблема остается нерешенной уже несколько месяцев.