Субтропические ливни: как долго продержится непогода в Москве

В ближайшие часы в столичном регионе прогнозируются субтропические ливни, гроза и шквалистый ветер. В связи с этим Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности. «Вечерняя Москва» выясняла у специалистов, как долго продлится непогода в столице и насколько сильными будут дожди.

В Москве действительно ожидаются сильные субтропические дожди 4–5 августа, которые надвигаются на нас с южного фронта, рассказал климатолог Николай Терешонок.

— Субтропические ливни эпизодически случаются в столичном регионе, они связаны с южным циклоном, который идет с Черноморского побережья. При этом не исключено, что обилие осадков составит половину от месячной нормы месяца, — сообщил климатолог.

В свою очередь ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что после двух дней сильных дождей в столичный регион вернется комфортная погода:

— В среду, 6 августа, осадков уже не прогнозируется, а температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах плюс 24–26 градусов. Ночью столбики термометров не опустятся ниже плюс 17–19 градусов.

При этом аномально высоких температур в ближайшее время уже не предвидится, однако они будут соответствовать климатической норме месяца, заверила Позднякова.

— До 13 августа включительно температура воздуха в столичном регионе также будет колебаться около плюс 24 градусов, а ночью столбики термометров покажут около плюс 13–18 градусов. В самые холодные дни температура воздуха в ночные часы не превысит плюс 10 градусов, — сообщила специалист.

В целом, по предварительному прогнозу метеоролога, москвичей ожидает достаточно комфортный август, но с возможным обилием дождей.

— Август — летний месяц, которому свойственны осадки, поэтому дождливые дни не исключены, — заключила Позднякова.

В свою очередь специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что пиковая точка аномальных ливней в Москве пройдет в понедельник, 4 августа. Во вторник, 5 августа, дожди будут уже не такими обильными, однако они прекратятся только к среде, 6 августа.