Аттестованные гиды Москвы говорят на более чем 20 языках

Экскурсоводы и гиды-переводчики — амбассадоры Москвы. Именно они формируют первые впечатления о столице для туристов, а москвичам помогают увидеть ее с нового ракурса. В настоящее время в городе работает более 1500 аттестованных экскурсоводов.

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Столичные аттестованные гиды владеют более чем 20 языками — китайским, арабским, хинди, фарси, ивритом, японским и другими. Есть и специалисты, которые проводят экскурсии сразу на нескольких языках. Например, Светослава Цветкова работает с болгарским, сербским и хорватским языками.

— Мои гости — опытные туристы, которые хотят увидеть Москву своими глазами, местами развеять мифы о городе, сравнить его с мировыми столицами. Гости из Болгарии и Сербии порой интересуются православными святынями: кто-то отправляется в Покровский монастырь к мощам Матроны Московской, другие — в Троице-Сергиеву лавру, — рассказывает гид-переводчик Светослава Цветкова.

Государственную аттестацию она прошла в марте — чтобы подготовить максимально полные ответы, специалист освоила большой объем дополнительной информации. В перечень вопросов входили те части Москвы, которые Светослава Цветкова дает своим туристам лишь обзорно, — например, Мясницкая улица или Бульварное кольцо, поэтому экзамен стал поводом углубиться в историю этих мест.

Москва реализует обязательную аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков с мая 2023 года — все этапы экзамена проходят онлайн. Соискатели собирают пакет документов, подают заявление на портале mos.ru, по доступным материалам готовятся к квалификационному экзамену из двух частей: тестирования и практического задания, а после успешного испытания получают нагрудную идентификационную карточку, действующую 5 лет.

— Аттестацию я откладывал до последнего, как в студенческие годы. Впрочем, процесс оказался полезным: освежил знания, узнал много нового. Тем более, сдавал экзамен после повышения курса квалификации и вспомогательных вебинаров Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Было интересно, хоть и волнительно, — рассказывает Ву Гю Тхань, гид-переводчик с вьетнамского языка.

Виктор Ву, как его больше знают в профессии, проводит экскурсии для гостей из Вьетнама с 2016 года, прежде десять лет работал в выездном туризме. Чаще всего, к гиду обращаются деловые путешественники, для которых он совмещает переводческие услуги с экскурсиями.

Гиду-переводчику с итальянского языка Оксане Муштановой в прохождении аттестации в июле 2025 года помог профессиональный опыт. Она кандидат филологических наук, работает в МГИМО: сама принимает экзамены и привыкла общаться с аудиторией. Гид также разрабатывает экскурсии-уроки для русскоязычных студентов, изучающих итальянский: заранее присылает тематическую лексику по выбранной локации, а во время прогулки складывается полноценный диалог с экскурсантами. Так студенты и учатся, и открывают для себя Москву.

Детские экскурсии — профиль гида-переводчика с английским языком Яны Любиной. По ее опыту среди тех, кто приезжает в путешествие в Россию со своими детьми, много подростков 12-14 лет. Для них поездка — это часть обучения и знакомства с другой культурой и богатыми традициями.

— Дети не всегда готовы слушать долгие лекции, поэтому мы балансируем и сочетаем в экскурсиях образование с развлечениями. Классические программы с осмотром кремлевских музеев комбинируем с «Островом мечты», цирками, гастрономией. Процедура аттестации оказалась совсем не сложной — проведение экскурсии на языке и ответы на вопросы членов комиссии заняли всего 10 минут. Для еще не прошедших экзамен, я бы порекомендовала заранее подготовить краткий и желательно яркий рассказ о себе, чтобы ваш ответ лучше запомнился, — отмечает Яна Любина.

В июле во внутреннем дворе Музея Москвы открылась выставка о столичных экскурсоводах, которая доступна для всех желающих до 31 августа. Цель проекта — не только показать труд гидов, но и вдохновить новых рассказчиков на создание оригинальных и интересных маршрутов, подчеркнуть важность этой работы для сохранения культурного наследия Москвы.