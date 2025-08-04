Навигацию к открытию нового участка Троицкой линии метро обновили

В столичном метро готовят навигацию к открытию новых станций Троицкой линии. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщила пресс-служба дептранса.

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Так, рядом с названием станции метро «Академическая» Калужско-Рижской линии разместят пиктограмму Троицкой линии. На ней же обновят навигацию, где можно будет увидеть удобный путь к пересадке.

Помимо этого, на всех открытых станциях Троицкой линии полностью обновят списки с перечислением станций, а на МЦК разместят обозначения пересадок на Троицкую линию у двух станций — «Крымской» и «ЗИЛ». Для удобства пассажиров на «Крымской» также изменят нумерацию выходов.

— Мы готовим навигацию к открытию нового участка Троицкой линии метро. Его технический пуск уже провел мэр Москвы Сергей Собянин. На новом участке будет сразу три пересадки на другие линии метро и МЦК. Поэтому специалистам предстоит обновить более 700 навигационных элементов. Все работы проведем в ночное время, чтобы не мешать пассажирам, — цитирует заммэра Москвы Максима Ликсутова Telegram-канал столичного дептранса.

Дизайн схемы метро обновили в Москве: некоторые элементы дизайна появились в схеме впервые за 90 лет. Кардинальное изменение схемы произошло в 2013 году, и с тех пор карта столичного метро продолжает совершенствоваться.

Также в Москве открылись четыре новых причала регулярного речного электротранспорта. Как отметил Сергей Собянин, благодаря причалам жители районов Пресненский, Даниловский, Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники смогли получить доступ к новому виду транспорта.