Жители столицы выберут название для набережной в «Коломенском»

Набережная Москвы-реки на территории музея-заповедника «Коломенское» является уникальным и функциональным пространством длиной 3,5 километра, которое открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Как назвать набережную, решат москвичи в новом голосовании проекта «Активный гражданин».

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Предстоит выбрать между пятью вариантами: «Набережная Вознесения», «Царская набережная», «Романовская набережная», «Петровская набережная» и «Родниковая набережная».

— Открытие новой набережной — первый этап комплексной реабилитации и благоустройства территории музея-заповедника «Коломенское». Проектировщики, архитекторы, дизайнеры и строители создали уникальный променад, отвечающий всем потребностям современной прогулочной зоны, — говорится на сайте мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на обновленной причальной площади открыл ресторан с летней террасой и кафе с волнообразным навесом, под которым размещены качели. Вблизи места впадения реки Жужи в Москву-реку власти столицы создали свадебный сад с площадкой для церемоний на воде.

Также мэр Москвы рассказал, как коммунальный флот ухаживает за Москва-рекой уже полвека. Так, тридцать судов ежедневно очищают акваторию от мусора, ила и поверхностных загрязнений.