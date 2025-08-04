Москвичей предупредили о субтропических ливнях с грозой

Жителей Москвы предупредили о неблагоприятных погодных условиях, включая ливни, грозу, возможный град и ветер до 17 метров в секунду.

Власти Москвы предупредили жителей о неблагоприятных погодных условиях в понедельник, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

По данным синоптиков, в понедельник и вторник в городе ожидаются сильные ливни, грозы, а местами возможен град. Порывы ветра при грозе могут достигать 17 метров в секунду.

Количество осадков за сутки способно составить до 45% от месячной нормы, уточняется в сообщении. Жителей столицы просят быть максимально осторожными на улице во время непогоды, не укрываться под деревьями и не оставлять автомобили рядом с ними.

Власти напоминают, что соблюдение этих рекомендаций поможет избежать травм и повреждений имущества.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на предстоящей неделе атмосферные фронты Центральной России будут нестабильными и полными сюрпризов.

Между тем накануне пролет автомобильного моста в районе села Фанагорийское в Горячем Ключе обрушился из-за сильных ливней.