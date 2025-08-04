Москвичей предупредили о заторах на дорогах из-за сильного дождя

В понедельник, 4 августа, в Москве ожидается дождь, местами возможна гроза. К вечеру могут быть затруднения движения в центре города, на ТТК и МКАД. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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— Рекомендуем водителям не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, для поездок по городу использовать метро, — написали в Telegram-канале Дептранса.

Там также добавили, что за ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что пик аномальных ливней в Москве ожидается вечером 4 августа, когда в городе выпадет около 36 миллиметров осадков.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в свою очередь рассказала, что Москва переживает изменения климата — лето становится все жарче, приближаясь к субтропическому типу.