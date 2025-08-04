Москвичей предупредили об опасном тумане

В ночь с воскресенья на понедельник, с 3 на 4 августа, Московский регион и столицу накроет туман в условиях относительно малооблачной погоды. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

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По словам синоптика, туман стоит ждать в предутренние часы: он ухудшит видимость на дорогах менее 1 километра. Минимальная температура воздуха в Москве составит от +14 до +17 градусов Цельсия.

В дневном время показания барометров начнут стремительно падать из-за влияние циклона, заливающего южную часть России, пояснил метеоролог.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что начало рабочей недели принесет в российскую столицу аномальные ливни. Их пик ожидается вечером 4-го августа. Кроме того, по сообщению метеоролога, на Москву обрушится месячная норма осадков. Дожди вернутся к концу недели, однако их интенсивность заметно снизится.