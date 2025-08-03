Москвичам пообещали погодные сюрпризы

Предстоящая неделя готовит для жителей Москвы погодные «сюрпризы». Об этом заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозу синоптика, в ночь на понедельник и в предутренние часы в столичном регионе местами возможен туман, температура воздуха в Москве составит +14…+17.

Днем начнутся аномальные дожди.

«Пик аномальных ливней придется на вечер — только с 15 до 21 часа на центр Москвы обрушится 36 мм осадков! Дневная температура +22…+25», — рассказал Тишковец.

По его словам, сильные ливни продолжатся до середины вторника.

Всего за сутки (с 15.00 4 августа до 15.00 5 августа) в столице может пролиться до 80 мм. Это превысит климатическую норму дождей за весь август (79 мм).

В среду распогодится. Под утро будет +13…+16, после полудня +24…+27.

В ночь на четверг ливни возобновятся (ожидается еще до 13 мм осадков). Воздух посвежеет до августовской нормы +19…+22.

К пятнице осадки прекратятся, под утро похолодает до +10. Днем местами могут пройти небольшие дожди.

В субботу и воскресенье по ночам +9…+14, в середине дня воздух будет прогреваться до 25 градусов.