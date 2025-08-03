Гости форума «Москва 2030» в «Лужниках» попробуют себя в роли градостроителей

Олимпийский комплекс «Лужники» вновь станет одной из главных площадок форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы подготовил уникальную программу в игровом пространстве «Искусство строить», где каждый сможет попробовать себя в роли создателей мегаполиса.

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Ежедневно на площадке будет работать творческая мастерская по строительству картонного города. Участники возведут дома, микрорайоны, а также социальную и транспортную инфраструктуру. Они узнают, какие сложности могут возникнуть при планировании города, и почувствуют себя частью уникальной команды градостроителей.

«На площадке в “Лужниках” мы хотели дать гостям возможность попробовать себя в роли не только строителей, но и проектировщиков. При создании микрорайонов важно будет логично соединить объекты, продумать транспортную и социальную инфраструктуру, построить по-настоящему комфортный город — то есть пройти тот путь, который проходят градостроители каждый день. А с помощью карнавальной мастерской мы стремимся показать гостям, насколько яркой и творческой бывает строительная отрасль», — рассказала Мария Дерунова, первый заместитель начальника управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

В «Лужниках» будет работать архитектурно-карнавальная мастерская, где можно будет создать тематические маски и костюмы. Гости соберут уникальный и запоминающийся образ, а затем представят его на параде картонных фигур.

Игровое пространство «Искусство строить» расположится на парковке Южного спортивного ядра «Лужников». Программа Комплекса градостроительной политики и строительства будет доступна ежедневно, кроме понедельника: со вторника по четверг — с 12:00 до 21:00, в пятницу — с 12:00 до 22:00, в субботу — с 10:00 до 22:00, а в воскресенье — с 10:00 до 21:00.

Москва — город, где технологии будущего применяются уже сейчас. Дети играют на технологичных спортивных площадках, учатся с помощью инновационных технологий, используют рекомендации искусственного интеллекта. Взрослые управляют роботами на производстве, перемещаются по городу в современном транспорте, получают передовую медицинскую терапию и многое другое.

Еще больше технологий будущего можно найти на масштабном форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030». Он пройдет в рамках проекта «Лето в Москве» с 1 августа по 14 сентября. На десятках площадок состоятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Информация о площадках и подробная программа доступны на официальном сайте форума-фестиваля.

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