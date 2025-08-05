Синоптик назвал сроки прекращения дождей в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал прекращение дождей в Москве.

Как он написал в своём Telegram, сегодня дождливый циклон продолжит свой путь на северо-восток, и его влияние на погоду столицы будет ослабевать.

«В облаках вскоре появятся прояснения и выглянувшее солнце начнёт более активно прогревать остывший воздух, а дожди будут носить кратковременный и локальный характер и к вечеру прекратятся», — указал синоптик.

По его словам, температура воздуха будет на уровне +22…+24 °С, а по области — +20…+25 °С. Ветер северный, 4—9 м/с.

«В среду без осадков, в конце ночи и утром возможен туман, ночью +16…+18 °С, днём +25…+27 °С», — добавил он.

Ранее Леус рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.