95-летие ВДВ отметили у Музея Победы

Музей Победы 2 августа провел тематическую программу в честь Дня Воздушно-десантных войск. Бесплатные мастер-классы и интерактивные занятия, эстафеты и соревнования, а также праздничные концерты прошли на территории мемориального комплекса на Поклонной горе и в Музее «Г.О.Р.А.». Участниками бесплатных мероприятий стали тысячи москвичей и гостей столицы.

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— В этом году мы празднуем 95-летие ВДВ. В годы Великой Отечественной войны десантники принимали участие в самых важных битвах и сражениях. Например, в Сталинградской битве, десантных операциях в ходе форсирования Днепра, в освобождении стран Европы и штурме Берлина, — отметили в Музее Победы.

В течение всего дня на Поклонной горе все желающие могли узнать о роли парашютно-десантных войск во время Великой Отечественной войны, а также почувствовать себя десантниками. На площадке «Десантники РККА» инструкторы в военной форме демонстрировали специальное снаряжение и учили надевать парашют. И взрослые, и дети с удовольствием учились управлять парашютом и правильно приземляться на специальных подвесных системах. Гости даже могли совершить прыжок с небольшой высоты. А в Музее «Г.О.Р.А.», в Авиационной локации, для посетителей провели мастер-классы по укладке парашютов. Под крылом легендарного самолёта Ли-2 опытные инструкторы обучали посетителей этому непростому процессу.

На многочисленных интерактивных площадках на территории мемориального комплекса на Поклонной горе реконструкторы воссоздали атмосферу армейских будней. Здесь можно было научиться ориентироваться на местности, устанавливать армейскую палатку, поупражняться в сборке-разборке автомата АК-74, попробовать свои силы в спортивных состязаниях, а также проверить меткость в страйкбольном тире и принять участие в военно-спортивной эстафете в Музее «Г.О.Р.А.».

Ярким событием праздничной программы стали показательные выступления курсантов десантного училища. Зрители увидели захватывающие номера, включающие элементы рукопашного боя и акробатики. Кроме того, в День ВДВ на концертных площадках у Музея Победы состоялись выступления клуба авторской военно-патриотической песни «Ветер Побед», артистов «Москонцерта», вокалистов и музыкантов. А завершил программу часовой концерт «Никто, кроме нас!», подготовленный Союзом десантников России. Посетители мемориального комплекса на Поклонной горе услышали композиции о Родине, службе и братстве десантников, мужестве и силе «крылатой пехоты».

Тематические мероприятия прошли в рамках программы «Парк Победы. Главный патриотический», которую проводит Музей Победы при поддержке Правительства Москвы.

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