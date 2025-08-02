На станции метро "Бауманская" изменится режим работы вестибюля

Режим работы вестибюля в будние дни изменится на станции метро «Бауманская», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 4 августа 2025 года на станции «Бауманская» в связи с

ремонтом эскалатора в утренние часы пик и при скоплении пассажиров возможны ситуативные ограничения входа на станцию. Просим пассажиров по возможности пользоваться наземным транспортом или смещать время поездки с часа пик. Приносим извинения за временные неудобства», – говорится в сообщении.

Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок.