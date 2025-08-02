Второй ночной велофестиваль стартовал в Москве

В столице стартовал второй ночной велофестиваль, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Тематика этого велозаезда – звезное небо. В преддверии проведения фестиваля провели конкурс по выбору лучшего костюма. Впервые маршрут фестиваля пройдет по ночному Садовому кольцу, раньше тут проходили только дневные заезды. Протяженность составит более 15 км. Стартовый и финишный городок работает на Зубовской площади.

На старте участников ждут световое экстрим-шоу, фотозона на сцене старта, веломастерские и другое. На протяжении маршрута организованы выступления участников проекта «Музыка в метро» в световых инсталляциях, райдеры в люминесцентных костюмах, световая дорожка при въезде в тоннель, диско-автобус с подсветкой, шоу со светящимися обручами, а также неоновый куб с велотренажерами внутри. Прибывающих на финиш участников встретят артисты неонового гирошоу – они будут передвигаться на специальных платформах. Также состоятся выступления диджеев. Развлекательная программа продлится до 1:00.

Ранее сообщалось, что 2 и 3 августа временно закрыты для транспорта Садовое кольцо и ряд соседних с ним улиц. На время проведения велофестиваля изменятся маршруты городского наземного транспорта.

Кроме того, городской прокат подготовил специальные условия для участников заезда 2 августа.

К первому ночному велофестивалю присоединились рекордные 45 тыс. участников.