Панде Катюше из Московского зоопарка будут искать жениха, когда она достигнет определенного возраста, рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что в конце апреля панда Катюша из Московского зоопарка начала жить отдельно от мамы Диндин, поскольку самка стала проявлять первые признаки борьбы за территорию.

«Как и все большие панды, Катюша является собственностью Китая и также входит в программу по сохранению больших панд. У нее прекрасная наследственность и по достижении определённого возраста ей нужно будет подобрать подходящую пару», — разъяснила Акулова.

Ранее сообщалось, что 30 июля отметила день рождения Диндин, а 31 — отец Катюши, Жуи. Сотрудники зоопарка по этому случаю устроили «мастер-классы, танцы, игры, маски, эстафеты и многое-многое другое».

Панда Катюша показала утреннюю гимнастику и попала на видео

Глава зоопарка заметила, что Жуи с каждым годом — все больше в тонусе, а в целом — «невероятно хорош и максимально солиден».