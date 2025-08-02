Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Август в столичном регионе начался с сильных ливней, и за первые сутки в некоторых местах выпало до 75 процентов месячной нормы осадков. В течение месяца погода будет нестабильной, с чередованием дождливых и относительно прохладных дней, а также солнечных и теплых. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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В субботу, 2 августа, в столице ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха составит до плюс 25 градусов. В воскресенье погоду будет контролировать антициклон с запада, который разгонит облака. Дождей не предвидится, и температура поднимется до плюс 26–28 градусов.

Новая неделя начнется с возвращения грозовых дождей, при этом температура останется на два–три градуса выше климатической нормы. Во вторник через столичный регион с юго-запада на северо-восток пройдет циклон, который принесет грозовые дожди и понизит температуру до плюс 24–26 градусов.

— Среда вновь обещает быть солнечной и сухой, с температурой около плюс 25–27 градусов. А вот в четверг регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он принесет дожди и опустит показания термометров ниже уже положенных по климату — до плюс 21–23 градусов, — говорится в Telegram-канале Леуса.

Также прохладная погода с кратковременными дождями ожидается в пятницу, температура составит плюс 21–23 градуса.

«Вечерняя Москва» узнала у синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, что на предстоящих выходных, 2 и 3 августа, в Москве и Московской области ожидаются понижение температуры и дожди. В субботу они будут идти весь день и начнут стихать только к концу суток. В воскресенье осадков не будет, но атмосферное давление продолжит расти.