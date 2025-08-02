В Московском зоопарке рассказали о подросшем подаренном Путину олененке

Подаренный президенту России Владимиру Путину северный олененок вырос, окреп и чувствует себя отлично. Об этом рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, сообщает РИА Новости.

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«Сегодня он чувствует себя отлично: содержится в просторном, благоустроенном вольере, получает полноценный рацион и необходимый уход. Он живет в общем стаде с другими северными оленями», — заявила она.

По ее словам, за состоянием животного постоянно следят специалисты, для него созданы комфортные условия.

Ранее в Зоосад Деда Мороза прибыли олени Путина. Самку белого оленя, которая затем родила мальчика, подарили главе государства члены ямальской оленеводческой семьи Пяк. Позже президент подарил оленей Деду Морозу.