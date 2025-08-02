Ансамбль Коронационного убежища и дома призрения отреставрируют в столице

В столице отреставрируют ансамбль Коронационного убежища и дома призрения И.Д. Баева. Он имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Здания, входящие в ансамбль, были построены в начале ХХ века и сейчас располагаются на территории ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России в районе Сокольники.

— После завершения всех работ по сохранению в одном из строений разместится круглосуточный стационар дерматовенерологического профиля, а в другом —консультативно-диагностическое отделение, — уточнили в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства.

Строителям и реставраторам предстоит восстановить исторический облик фасадов зданий, архитектурно-лепной декор, штукатурные тяги и кирпичную кладку. Внутри заменят инженерные коммуникации и оборудование, а также капитально отремонтируют и обновят помещения.

В настоящее время на объекте ведутся демонтажные работы: разборка перегородок, удаление отделочных покрытий, демонтаж старых инженерных коммуникаций и элементов кровли, устройство новых перекрытий, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину на площади Гагарина также внесли в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.