Собянин сообщил об открытии пешеходного перехода через МЦД-2 в Щербинке

В Щербинке открыли подземный переход под путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

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«Это значимое событие для многих жителей района. Переход расположен между станциями Щербинка и Остафьево, которыми ежедневно пользуются тысячи людей», — написал Мэр Москвы.

Переход просторный: его ширина составляет четыре метра, длина — более 90 метров. Строители сделали удобные входы и выходы на улицах Новостроевской (около дома 8) и Железнодорожной (возле дома 8). Кроме того, они установили лифты для маломобильных граждан.

Теперь перемещаться между территориями Щербинки, разделенными железнодорожными путями, станет безопаснее. Кроме того, быстрее можно будет добраться до остановок городского транспорта на Новостроевской и Железнодорожной улицах.