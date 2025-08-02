Леус: В субботу москвичей ожидают дожди и грозы
В субботу, 2 августа, в столичном регионе прогнозируются кратковременные дожди, которые по области будут сопровождать очаговые грозы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Однако уже во второй половине дня можно ждать прояснения, добавил он.
"Солнечные лучи помогут развеять утренние туманы, но дневной прогрев окажется заметно слабее вчерашнего", - написал синоптик.
Днем столбик термометра в Москве покажет 23-25 градусов тепла, а по области - плюс 21-26 градусов. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.
В воскресенье осадков не предвидится. Ночью температура воздуха упадет до плюс 15-17 градусов, а днем поднимется до плюс 26-28 градусов.