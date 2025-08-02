Леус: В субботу москвичей ожидают дожди и грозы

В субботу, 2 августа, в столичном регионе прогнозируются кратковременные дожди, которые по области будут сопровождать очаговые грозы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

© Российская Газета

Однако уже во второй половине дня можно ждать прояснения, добавил он.

"Солнечные лучи помогут развеять утренние туманы, но дневной прогрев окажется заметно слабее вчерашнего", - написал синоптик.

Днем столбик термометра в Москве покажет 23-25 градусов тепла, а по области - плюс 21-26 градусов. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

В воскресенье осадков не предвидится. Ночью температура воздуха упадет до плюс 15-17 градусов, а днем поднимется до плюс 26-28 градусов.