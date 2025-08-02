Синоптик Тишковец рассказал об осадках в московском регионе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об осадках в московском регионе.

Как он отметил в своём Telegram, в Подмосковье за сутки выпало больше месячной нормы осадков, в Москве местами — 35%

«За минувшие сутки в Москве на ВДНХ выпало 8 мм осадков, на Балчуге — 12 мм, Строгино — 14 мм, МГУ — 19 мм, Бутово — 28 мм при месячной норме 78 мм», — заявил он.

Вместе с этим, по его словам, в Московской области аномальные дожди были зафиксированы: Волоколамск — 86 мм (норма августа — 77 мм), Ново-Иерусалим — 84 мм, Подмосковная — 43 мм, Кашира — 64 мм, Немчиновка — 36 мм, Внуково — 23 мм.

Ранее Тишковец заявил, что 134% от месячной нормы осадков выпало в Москве за июль.