Москвичам назвали сроки прекращения дождей

Комфортная летняя погода без осадков вернется в Москву уже в конце текущих выходных. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он указал, что в субботу, 2 августа, в столичном регионе станет «заметно свежо» из-за холодного фронта, который принесет с собой ливни и грозы. Температура воздуха ночью составит около плюс 16-19 градусов, а днем — плюс 21-24 градуса.

«В воскресенье инициативу перехватит антициклон, благодаря чему выходной будет по-летнему малооблачным и комфортным, без осадков. В сумерках и под утро очаги туманов, плюс 14-17 градусов, после полудня потеплеет до плюс 25-28 градусов», — рассказал Тишковец.

По словам синоптика, начало следующей недели «будет таким же».