Люди надевают пакеты на обувь из-за сильного ливня с грозой в столичном регионе

Из-за сильного ливня, который обрушился на Москву и Московскую область в пятницу, 1 августа, жителям региона приходится надевать на обувь пакеты для передвижения по городу.

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В подмосковных Наро-Фоминске, Красногорске, Одинцово и Звенигороде затоплены переходы, дождевые канализации не справляются с потоком воды, из-за глубоких луж горожанам сложно добраться до автомобилей. Кроме того, на дорогах присутствует много наполненных водой ям.

В текущий момент в небе над Москвой можно заметить разряды молний и услышать раскаты грома, передает Telegram-канал Mash.

В Комплексе городского хозяйства столицы сообщили, что непогода продлится до 10:00 2 августа. Помимо грозы и сильного ливня, также ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.

«Вечерняя Москва» узнала у синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, что на предстоящих выходных, 2 и 3 августа, в Москве и Московской области ожидается понижение температуры и дожди. В субботу они будут идти весь день и начнут стихать только к концу дня. В воскресенье осадков не будет, но атмосферное давление продолжит расти.