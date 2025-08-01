Москвичей предупредили о грозе и сильном ливне 1 августа

В отдельных районах Москвы около 21:00 начнется сильный дождь с грозой, который продлится до 10:00 2 августа. Также при грозе ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

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— Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — передает Telegram-канал Городского хозяйства Москвы.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что на предстоящих выходных, 2 и 3 августа, в столичном регионе ожидается понижение температуры и дожди. В субботу они будут идти весь день и начнут затихать только к концу дня. В воскресенье осадков не ожидается, но атмосферное давление продолжит расти.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила об изменениях климата в Москве: лето становится все жарче, приближаясь к субтропическому типу. Она допустила, что из-за такой тенденции к 2050 году лето в столичном регионе может стать похожим на кубанское.