Желтый уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье из-за грозы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области до вечера субботы, 2 августа. Причиной этому стали ожидаемые неблагоприятные погодные условия в российской столице, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

Согласно прогнозам, до 09:00 (мск) местами возможны кратковременные осадки, местами ливни и грозы. При грозах порывы ветра могут достигать 15 м/с. Днем дождливая погода сохранится в отдельных районах: в Подмосковье до 18:00, в столице до 21:00.

В Гидрометцентре напомнили, что желтый уровень означает потенциально опасные погодные явления, которые требуют внимательности, но не представляют серьезной угрозы.

Что касается температуры, то ночью в Москве ожидается плюс 16 плюс 18 градусов, в области от плюс 13 плюс 18 градусов. Днем в субботу воздух прогреется до плюс 23 плюс 25 градусов, местами в Подмосковье до плюс 26 градусов. В ночь на воскресенье, 3 августа, возможен небольшой дождь и температура около плюс 17 градусов в области и до плюс 20 градусов в Москве. К концу выходных ожидается потепление до плюс 28 градусов.

Ранее в Восточной Грузии прошел ураган с сильным ливнем. Разрушены кровли домов и повалены деревья. С последствиями стихии разбираются жители кахетинского Телави и соседнего Ахметского района. Там несколько домов остались без кровли. Сильный ветер валил деревья. Также пострадали линии электропередач сейчас их восстанавливают специалисты. Несколько населенных пунктов остались без электричества. На какое-то время пришлось приостановить движение на магистрали, соединяющей восточную Грузию с Тбилиси ее завалило ветками деревьев.