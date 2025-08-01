В «Лужниках» открыт крупнейший в России экстрим-парк

Крупнейший в России экстрим-парк начал свою работу в «Лужниках» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Здесь смогут одновременно заниматься до 500 человек, сообщила мэрия столицы.

© Пресс-служба форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

Экстрим-парк в олимпийском комплексе «Лужники», площадь которого составляет 3,4 тысячи квадратных метров, станет одной из 19 тематических площадок фестиваля «Москва 2030. Спорт. Человек будущего».

В парке созданы профессиональные зоны для разных уровней подготовки, в том числе эйр-зона для сложных трюков, биг-эйр с трамплинами и тренировочная зона с резиновым покрытием.

«Для посетителей подготовили мастер-классы райдеров, бесплатные занятия с тренером по воркауту и паркуру, а также групповые тренировки по трюковому самокату, велосипедам BMX и экстремальному катанию на роликах. Кроме того, можно свободно покататься в скейт-парке или освоить пару трюков с инструктором», - отметили в мэрии.

Экстрим-парк открыт со вторника по воскресенье с 11:00 до 21:00. Посещение свободное. В августе и сентябре здесь ожидается проведение и ряда соревнований. Так, 2 и 16 августа пройдет воркаут-батл один на один и фристайлбар в том же формате. 9 августа будут соревноваться паркурщики. А 16 августа в экстрим-парке пройдет чемпионат России по трюковому самокату в дисциплине биг-эйр.

Юных же москвичей ждут дни московских школ паркура, а 13 сентября их зовут в детско-юношескую лигу соревнований по самокатному спорту.

Масштабный форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит в рамках проекта «Лето в Москве». С 1 августа по 14 сентября на десятках площадок состоятся культурные, спортивные и образовательные мероприятия. При этом, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, проект «Лето в Москве» за два месяца уже объединил 30 миллионов жителей и гостей столицы.