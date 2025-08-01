В первые дни августа главная выставка страны ВДНХ отметит свой 86-й день рождения.

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Главным событием праздника в этом году станет автофестиваль «ПроДвижение», а с 1 по 3 августа также пройдет фестиваль российского виноделия «Главвино Фест», который соберет лучших производителей вина со всей России. Кроме того, гостей ждут тематические экскурсии и лекции.

Фестиваль ВДНХ «ПроДвижение» пройдет 2 и 3 августа.

Посетители увидят самую масштабную автомобильную экспозицию в России. Более чем на 20 площадках представят исторические и современные автомобили — от первого самоходного экипажа конструкции 1896 года до современных серийных отечественных моделей.

С 1 по 3 августа посетителей выставки приглашают на фестиваль российского виноделия «Главвино Фест — 2025». В нем примут участие более 50 производителей вина — от небольших фермерских хозяйств до крупных виноделен. Мероприятие пройдет на площадке перед павильоном № 510 «Главвино», уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

На территории ВДНХ также открылся первый в России биокластер Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева. Первая площадка проекта расположена в павильоне № 29, где проходит выставка «Морфогенез. Третья природа».