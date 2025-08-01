Лисички лидируют по продажам грибов на ярмарках выходного дня

Универсальные в кулинарном применении лисички являются самыми популярными грибами у москвичей. На ярмарках выходного дня в столице в среднем приобретается по 200 килограммов этих грибов, сообщила мэрия Москвы.

По данным мэрии, грибы на прилавках стоичных ярмарок начали появляться с июля. Первыми стали любимые горожанами лисички, затем к ним добавились подосиновики из Рязанской области, а сейчас - белые грибы. Еще одну грибную волну в Центральной России ждут к началу сентября.

«Грибы полезны, низкокалорийны и подходят для диетического питания. В них содержится белок, селен, витамины B и D. Их можно сушить, солить, варить, жарить, тушить. Кроме того, из грибного порошка делают домашнюю приправу», - отмечается в сообщении.

При этом лисички практически не бывают червивыми, потому что в них содержится хитинманноза - особое вещество, которое отпугивает вредителей. Из подосиновиков можно приготовить грибные котлеты для бургеров, а белые грибы по праву считают эталоном вкуса.

В мэрии напомнили, что посетители ярмарок выходного дня в Москве могут быть уверены в качестве продуктов, они проверяются специалистами государственной ветеринарной службы города. Места предпринимателям предоставляются бесплатно и продукты на ярмарки везут более чем из 40 регионов России.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с начала 2025 года ярмарки выходного дня посетили уже два миллиона человек. Ярмарочные павильоны обеспечены всем необходимым торговым и холодильным оборудованием и работают, в том числе и рядом со станциями метро.

Ранее мэрия Москвы обратила внимание на то, что ярмарки, где можно купить настоящие фермерские продукты, становятся новыми популярными местами для горожан, в том числе и для поклонников спорта, так как рядом с ними располагаются зоны воркаута.