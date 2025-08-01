30 и 31 августа в «Царицыне» исполнят оперные произведения под открытым небом

Посетители фестиваля «Усадьбы Москвы» 30 и 31 августа смогут побывать в музее-заповеднике «Царицыно» на двух уникальных постановках, а также познакомиться с дворянскими играми и посетить уличную почтовую станцию. Анонс мероприятия разместила мэрия Москвы.

Фестиваль «Усадьбы Москвы» проходит с 1 июня по 14 сентября, в этом году он объединил более 50 исторических зданий в разных районах города. Подробная программа мероприятий опубликована на сайте цифрового туристического сервиса Russpass, там же смогут приобрести билеты те, кто хочет получить гарантированное сидячее место у грандиозной оперной сцены, в которую превратится 30 и 31 августа музей-заповедник «Царицыно».

По данным мэрии, музыкальная программа «Усадебные шедевры» позволит зрителям насладиться лучшими мировыми произведениями. Над постановками работали драматург Илья Кухаренко и режиссер, лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. Двухдневное музыкальное событие в музее-заповеднике «Царицыно» приурочено к 250-летию приобретения усадьбы Екатериной II.

30 августа на Большой дворцовой поляне состоится спектакль-концерт «Большая история». В основу программы первого дня оперного фестиваля легли композиции Джузеппе Верди, Модеста Мусоргского, Александра Бородина, Михаила Глинки, а также драмы Александра Пушкина, Фридриха Шиллера и Эжена Скриба, стихотворения Осипа Мандельштама и Кондратия Рылеева.

В спектакле сыграют Динара Алиева, Мария Баракова, Михаил Петренко, Сергей Романовский. Задействованы Московский государственный академических камерный хор под управлением Владимира Минина, Российский национальный оркестр (дирижер — Дмитрий Корчак), а также звезды театра и кино Александр Устюгов, Михаил Тройник, Юлия Дякина.

31 августа пройдет оперная постановка «Царицы бельканто». Три дивы оперного бельканто Ольга Перетятько, Надежда Павлова и Василиса Бержанская выступят в ролях тюдоровских королев - Анны Болейн, Марии Стюарт и Елизаветы I. Зрители услышат арии и дуэты из опер Гаэтано Доницетти и Джоаккино Россини под аккомпанемент Московского государственного академического симфонического оркестра, дирижировать которым будет Кристиан Кнапп.

Партию тенора исполнит Дмитрий Корчак. На сцену также выйдут артисты Елизавета Боярская, Ирина Пегова, Станислав Тикунов и Московский синодальный хор.

Ретроателье и исторические пикники

Оперные выступления запланированы на вечер, а днем с полудня до 19:00, посетители фестиваля смогут познакомиться с культурным наследием столицы в ретроателье и на уличной почтовой станции.

«Кроме того, пройдут исторические пикники и сеансы дворянских игр на открытом воздухе. Дневная программа бесплатна для всех. На некоторые мероприятия потребуется регистрация: например, для участия в историческом пикнике», - отметили в мэрии.

Вход на Большую дворцовую поляну, где будет звучать опера, также свободный, за исключением пуф-зоны с мягкими сиденьями и ВИП-зоны. Билеты туда доступны в сервисе Russpass, в том числе и на льготных условиях.

Отметим, что на Манежной площади в Москве до 3 августа проходит фестиваль культуры Вьетнама «Симфония тропических красок», посвященный 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. В фестивале принимает участие в том числе и театр песни и танца Министерства общественной безопасности Вьетнама, исполняющий народную музыку.