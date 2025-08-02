Более 100 тренировок пройдет в рамках фестиваля «Ночь московского спорта»

В столице 2 августа в рамках проекта «Лето в Москве» пройдет фестиваль «Ночь московского спорта». Горожане смогут присоединиться к более чем 100 тренировкам по 24 видам спорта. Об этом в субботу, 2 августа, рассказали в Департаменте спорта города.

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Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и спортивных мероприятиях, встретиться с известными спортсменами и увидеть показательные выступления и турниры. Их организуют на 21 площадке в центре столицы.

На Пушкинской площади оборудуют сайкл-зону, где будут проходить тренировки на велотренажере под диджей-сеты. На Тверской улице (у здания редакции газеты «Известия») любители стритбаскета поучаствуют во флеш-турнирах и соревнованиях с профессиональными спортсменами.

На Кудринской площади спортсмены-любители пройдут полосу препятствий и поучаствуют в тренировках по джампингу. В Большом Николопесковском переулке можно поучаствовать в мастер-классах и увидеть показательные шоу по брейк-дансу, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Август в Москве станет самым экстремальным месяцем лета. Москвичи и гости столицы смогут посетить мастер-классы, лекции, открытые тренировки и соревнования. Поучаствовать в мероприятиях есть возможность как у взрослых, так и у детей.