МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Москве

Дождь с грозой и ветер с порывами ветра до 15 метров в секунду с 11:00 пятницы, 1 августа, до 10:00 субботы, 2 августа, ожидаются в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России.

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Представители ведомства призвали жителей и гостей города быть внимательнее за рулем, не парковать автомобили около деревьев и неустойчивых конструкций, а также не оставлять детей без присмотра.

— Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких! — передает официальный Telegram-канал управления министерств по Москве.

По словам синоптиков, 1 августа в столичном регионе ожидается переменная облачность, весь день будут идти дожди. Так, максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 19–26 градусов, а в Подмосковье — на уровне 18–25 градусов тепла.

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары продлили в Москве до вечера 1 августа. Когда в столице закончится жара и чего можно ожидать от погоды в августе, «Вечерней Москве» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.