Собянин: 220 тысяч москвичей получили жилье или готовятся к переезду по реновации

Сотни тысяч москвичей получили новые квартиры за восемь лет программы реновации. Об этом в пятницу, 1 августа, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, за это время построили 410 домов, сейчас в работе находится еще около 500 зданий. Более 220 тысяч жителей Москвы уже получили новые квартиры либо готовятся к переезду.

В рамках программы также построили более тысячи новых детских и спортивных площадок, а почти все используемые материалы произвели в России — так, бетон, арматуру, инженерные системы, краски, окна поставляют свыше 15 регионов России.

— Но самое главное в программе, что люди получают жилье в своем привычном районе. И, как обычно говорят новоселы, — все то же самое, только намного лучше, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее заместитель главы города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов также рассказал, что два участка в районе Зябликово на юге Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Кроме того, город подготовил еще один проект КРТ в Юго-Восточном административном округе, предусматривающий строительство жилья для реализации программы реновации.