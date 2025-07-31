Жители Москвы выбрали лучший туристический маршрут в ЗАО

31.07.2025 Фото: портал «Активный гражданин» На портале «Активный гражданин» подвели итоги голосования за лучший туристический маршрут Западного административного округа. Победителем стал маршрут «Москва героическая. История и современность. 1812 — 1945 — 2025 годы», разработанный Татьяной Кузьминой. Он набрал более 29% голосов. Прогулка начинается у Киевского вокзала и ведет к парку Победы, проходя через знаковые места, связанные с военной историей столицы: Бородинский мост, Кутузовский проспект и музей-панораму «Бородинская битва». Маршрут объединяет разные эпохи — от Триумфальной арки до современных небоскребов Москва-Сити. Завершается экскурсия у мемориала Победы, где можно посетить музеи и выставки. Голосование проходило в рамках шестого конкурса «Покажи Москву!», в котором лучшие маршруты выбирались в каждом округе столицы. Пять дополнительных победителей определило экспертное жюри, пишет mos.ru. В этом году, в честь Года защитника Отечества, появилась специальная номинация — «Лучший патриотический маршрут». Победителя в ней выбрал Музей Победы. Им стала 18-летняя Надежда Воробьева с маршрутом «Москва помнит: 80 лет Победы», охватывающим районы Дорогомилово, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского и Тверской. Ранее сообщалось, что «активные граждане» помогут выбрать граффити для фасада подстанции в районе Крылатское.